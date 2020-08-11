Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan haddini aşan sözler! Türkiye'yi sömürgeci ilan etti
Türkiye'nin bölge coğrafyalarda ve dünya genelinde aktif ve dostane politikası Türkiye düşmanlarını adeta çılgına çevirdi. Bu duruma içimizdeki fitne odaklarından da skadnal yorumlar geliyor. Bugünkü yazısında Beyrut'ta meydana gelen patlamayı ve sonrasında yaşananları değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti. Emin Çölaşan, Lübnan'a yardım elini ilk uzatan ülkelerden biri olan Türkiye'yi adeta sömürgeci ilan etti. Çölaşan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'da karşılanması için ise 'şov' kelimesini seçerek çizmeyi iyice aştı.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
TÜRKİYE YARALARI SARMAK İÇİN LÜBNAN'DA!
Türkiye, Lübnan'daki patlamanın yaralarını sarmak için patlamanın akabinde hemen bir kargo uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personelini bölgeye gönderdi.
Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgeye gitti.
EMİN ÇÖLAŞAN HADDİNİ AŞTI! YAPILANLARA 'ŞOV' DİYEREK ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU
Bugünkü yazısında konuyu ele alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan akılalmaz ifadeler kullandı. Beyrut için yapılanların gösteriş olduğunu öne süren Çölaşan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'daki karşılanması için ise 'şov' ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'Yİ SÖMÜRGECİ GİBİ GÖSTERDİ
Türkiye'nin Beyrut'u tekrar kalkındırmak için yaptığı yardım açıklamalarının bir kazanç için olduğunu iddia eden Çölaşan, Türkiye'nin Lübnan'ı sömürmeye çalıştığını ancak ABD, Fransa, İngiltere, Çin, Japonya, Rusya, Arap ülkeleri ve İsrail'in de sırada olduğunu söyledi.