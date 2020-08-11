Sözcü yazarı Emin Çölaşan'dan haddini aşan sözler! Türkiye'yi sömürgeci ilan etti

EMİN ÇÖLAŞAN HADDİNİ AŞTI! YAPILANLARA 'ŞOV' DİYEREK ALGI OPERASYONUNA SOYUNDU



Bugünkü yazısında konuyu ele alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan akılalmaz ifadeler kullandı. Beyrut için yapılanların gösteriş olduğunu öne süren Çölaşan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'daki karşılanması için ise 'şov' ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE'Yİ SÖMÜRGECİ GİBİ GÖSTERDİ



Türkiye'nin Beyrut'u tekrar kalkındırmak için yaptığı yardım açıklamalarının bir kazanç için olduğunu iddia eden Çölaşan, Türkiye'nin Lübnan'ı sömürmeye çalıştığını ancak ABD, Fransa, İngiltere, Çin, Japonya, Rusya, Arap ülkeleri ve İsrail'in de sırada olduğunu söyledi.