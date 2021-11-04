MHP’li Semih Yalçın’dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e tokat gibi sözler: Ödlekliğini gizleme telaşında

"Süleyman Özmenlerin, Dursun Önkuzuların kutlu bayrağını şerefle taşıyan aziz gençleri aşağılamak için sarf ettiği hakaretamiz kelimeleri Akşener'e iade ettiklerini" dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"İsyan, hazımsızlık ve tahammülsüzlük girdabında çırpınan müdire de, hempaları da, yanaşmaları da ülkücülerin attığı tırnak bile olamaz. Müdire Meral, hemen her konuşmasında kadın olmanın zorluğundan bahsetmekle birlikte Türk kadınını süsleyen geleneksel vakara mugayir her türlü çirkinliği sergilemektedir. Siyasi rakiplerine karşı kadına yakışmayan seviyesiz bir üslup, pespaye bir tavır takınmaktan geri durmamaktadır. İP müdiresi, Türk aile yapısı içinde başat konuma sahip muhterem kadınlarımız için en kötü örnek, siyaset mesleği için de utanç numunesidir. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak, 'Sıkıysa gelin Zülfikar'la boynumu vurun' diye efelenen bu acuzeye son sözümüz şudur: Siyasi defolarını beyhude yere pişkinlik ve yüzsüzlükle bastırmaya çalışma. Biraz sabret ve bekle. 2023'te sandıktan çıkan milli irade, Zülfikar misali boynunu vuracaktır."