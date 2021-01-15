İzmir'de 2009 yılında bomba imha uzmanı olarak görev yaparken yaşanan patlama sonrasında malulen emekli edilen polis memuru Bilal Konakçı'nın ByLock kullanıcısı olduğu ve 17-25 Aralık'tan sonra örgüt faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı. Konakçı'nın gözaltına alınmasının ardından FETÖ destekçileri Konakçı üzerinden algı operasyonu yürüttü. Konakçı'nın masum olduğu, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, sadece bir bankada hesabının bulunduğu yönünde şüphelinin eşi kaynak gösterilerek birçok haber yapıldı. Aynı zamanda Sözcü yazarı Emin Çölaşan da 2017 yılında Bilal Konakçı'nın masum olduğunu belirterek "suçluyla suçsuz birbirine karışmış durumda. İsyan ederek içim kan ağlayarak olmaz böyle şey diye bağırarak yazıyorum" diyerek yapılan kara propagandaya destek verdi.

ÖRGÜT ELEBAŞISI GÜLEN KULLANDIĞI ATLETİ GÖNDERMİŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bilal Konakçı'nın FETÖ'de yönetici konumunda faaliyetlerde bulunduğu, toplantılar düzenlediği, toplantıya katılanlara örgüt liderinin talimatlarını aktardığı, himmet topladığı belirlendi. Örgüt üyelerinden E.B. ifadesinde "Bilal Konakçı'ya Pensilvanya'dan Fethullah Gülen'in kullandığı su bardağı, kasesi, atleti geldiğini İ.T bana söylemişti. Bilal Konakçı'nın Fetullah Gülen'in gözünde önemli yeri olduğunu devamlı söylenirdi. Hatta Türkiye'nin değişik yerlerinden önemli kişiler değişik zamanlarda Bilal Konakçı'nın evine ziyarete gelirdi" dedi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

İzmir'de yargılanan Bilal Konakçı'ya FETÖ'nün 6 gruptan oluşan Aliağa Emniyet yapılanmasında birinin grup başı olarak görev yaptığı, evinde toplantılar düzenlediği, elebaşı Gülen'e ait videoları izlettirdiği, kurban ve himmet adı altında paralar topladığı belirtilerek Bylock kullanıcısı da olduğu tespitiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi yaptığı incelemenin ardından Konakçı hakkında verilen hapis cezasını onadı.