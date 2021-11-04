Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ABD açıklaması: Teklif Biden’dan geldi

"ABD'NİN TUTUMU MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMIYOR"

ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor" diyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu kez teklif Biden tarafından geldi, ele alınacak konuları çalışıyoruz" diye konuştu.