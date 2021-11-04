Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Teklif Biden'dan geldi
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK / YPG ile iş birliği FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve s400'lere ilişkin tutumu müttefiiklik ruhu ile bağdaşmıyor. ABD'nin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun kesin hesap ve bütçesi ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay Raporu da görüşülecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.
Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesini değerlendirdi.
"TEKLİF BİDEN'DAN GELDİ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesini değerlendirdi.
ABD yönetimiyle temasların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Biden ile pazar günkü görüşmeleri yapıcı bir atmosferde geçti" dedi.
"ABD'NİN TUTUMU MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMIYOR"
ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor" diyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu kez teklif Biden tarafından geldi, ele alınacak konuları çalışıyoruz" diye konuştu.
"TALİBAN İLE AKTİF DİPLOMASİ İZLİYORUZ"
Bakan Çavuşoğlu, Taliban ile de aktif diplomasi izlediklerini belirtti.
"Uluslararası toplumun geneli de aşamalı angajman politikası izliyor. Tanıma konusunda ise aceleci değiliz, sahadaki uygulamaları yakından takip ediyoruz" dedi.
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