Fransız basınından Türk SİHA’larına büyük övgü! Sahadaki durum değişti

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas'da bu SİHA'yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya'nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya'nın Türk SiHA'larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.