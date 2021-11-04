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Fransız basınından Türk SİHA'larına büyük övgü! Sahadaki durum değişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Fransız basınından Türk SİHA’larına büyük övgü! Sahadaki durum değişti

Türk SİHA'ları Suriye ve Irak'taki terör operasyonlarının ardından Karabağ Savaşı ve Libya'daki darbe girişiminde gücünü kanıtladı. Dünyanın korkuyla izlediği SİHA'lar daha sonra Ukrayna'nın kullanımıyla Donbas'ta harikalar yarattı. Dünya basınının gündeminden düşmeyen Türk SİHA'ları için son olarak Fransız Le Figaro gazetesi övgüler yağdırdı.

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin dünyayı sallayan SİHA'larına övgü yağdırdı. Türk SİHA'sı Bayraktar'la ilgili övgü dolu açıklamalara bir yenisi eklendi.

Türkiye'nin 10 yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiği yazıldı.

"ETKİ ALANINI GENİŞLETMEK"

Le Figaro gazetesinin haberinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, "Türkiye, on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.

SAHADAKİ DURUM DEĞİŞTİ

Haberde, Türk SİHA'ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi. Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA'ların 2016'da Suriye'de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

Haberde, SİHA'ların ayrıca son iki yılda Libya'da ve yakın zamanda Karabağ'da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas'da bu SİHA'yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya'nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya'nın Türk SiHA'larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü Bayraktar TB2 için "Modern savaş koşullarında, harp kabiliyeti mükemmel" ifadesini kullanmıştı. Enstitü, Türk SİHA'sının üst düzey performansa sahip olduğu yorumunda bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2 ile ilgili test sonuçlarını açıkladı. Enstitü Bayraktar TB2 için "Savaş kabiliyeti mükemmel" dedi.

TEST SONUÇLARI BAŞARILI

Ukrayna Askeri Kuvvetleri ile birlikte yürütülen testlerde, Türk SİHA'sı farklı modern elektronik savaş engellerine tabi tutulmuştu. Testler için "Olağanüstü derece başarılı sonuçlandı" denilmişti.

Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda, üst düzey performansa sahip olduğu vurgulanmıştı. Türk SİHA'larının her duruma uyum sağladığı açıklanmıştı.

NATO TATBİKATI'NDA KULLANILMIŞTI

Ukrayna geçen günlerde, Türkiye'den satın aldığı insansız hava araçlarını NATO'nun Karadeniz'de başlattığı Deniz Meltemi 2021 Tatbikatı'nda kullanmıştı.

Bayraktar TB2'lerin Roketsan'ın ürettiği son teknoloji 'mini akıllı mühimmat' yüklü olması dikkat çekmişti. Öte yandan Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) dünya çapında ilgi giderek artıyor.

7 ülke SİHA almak için sıraya girerken 9 ülke ise Türkiye'nin insansız hava aracı için görüşmeler yürütüyor. İşte Türk SİHA'sı kullanan ülkeler ve ilgilenen ülkeler...

Türk SİHA'sıyla ilgilenen ülkeler ise şöyle; Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan, Malezya.

Türk SİHA'sını kullanan ülkeler sırasıyla şöyle; Polonya, Ukrayna, Tunus, Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan, Libya.

Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi TÜRKİYE SAVAŞ TARİHİNİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

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