Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki toplantı dünya medyasında geniş yer buldu

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen G20 Zirvesi sona erdi. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede yapılan ikili görüşmelerde en çok dikkati çekenlerden biri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme oldu.

Planlanandan uzun süren görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri masaya yatırılırken, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirme mesajları verildi. Biden kanadından yapılan açıklamalarda, "yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz" mesajları verilirken görüşme, dünya basınında da geniş yankı buldu.

Başta ABD basını olmak üzere birçok ülke, Erdoğan-Biden görüşmesinde verilen mesajları manşete taşıdı.