Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir? Kaymakam Miraç Akbulut kaç yaşında, nereli?

MİRAÇ AKBULUT KİMDİR?

18 Eylül 1994 tarihinde İstanbul-Üsküdar ilçesinde doğan ve aslen Rize ili Çayeli ilçesinden olan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı.

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.