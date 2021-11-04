Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir? Kaymakam Miraç Akbulut kaç yaşında, nereli?
Miraç Akbulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir? Yaptığı konuşma sonrası sosyal medyada gündem olan Miraç Akbulut'un kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamanın ardından Miraç Akbulut kimdir sorusuna yanıt aranıyor.
Miraç Akbulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşma sonrası gündem olan Miraç Akbulut kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir?
MİRAÇ AKBULUT KİMDİR?
18 Eylül 1994 tarihinde İstanbul-Üsküdar ilçesinde doğan ve aslen Rize ili Çayeli ilçesinden olan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı.
2017 yılında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Kaymakam Akbulut, 2018 yılı Eylül ayında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2018 Mart ayında Mülki İdare Amirliği Mesleğine 107. Dönem Denizli Kaymakam Adayı olarak başladı.
Kaymakam Refikliği stajını İzmir-Bayındır ve Diyarbakır-Sur ilçelerinde tamamlayan Akbulut, 10 Haziran 2019 tarihinde Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görevine başladı.
30 Ağustos 2021 yılında ise Ordu Valiliğinde Korgan ilçesinin kaymakamı olarak görevine başladı. Ardından 3 Kasım 2021 tarihinde görevinden alındı.
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