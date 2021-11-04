Çilem Doğan olayı nedir? Çilem Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eşinin eve geldiğinden kendisi ile konuşmak istediğini söylediğini anlatan kadın, "Belindeki silahı yatağın altına koydu. Hazırlanmamı 3 kadın ile birlikte Antalya'ya gideceğimizi söyledi. Karşı gelince de saçımdan tutup, üzerime çıktı. Boğuşurken yana düşünce, silahını aldım ve ateş ettim. Hayatımda hiç silah kullanmamıştım" dedi.

Daha önce DHA'ya açıklamada bulunan Çilem Doğan, yaşadıklarına tüm Türkiye'nin şahit olduğunu ve bugüne kadar yanında olan herkese çok teşekkür etti. Tahliye olduktan sonra verdiği röportajda cezası onanırsa cezaevine girmekten korkmadığını söyleyen Doğan, "Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi yönündeyim. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" diye konuşmuştu.