Çilem Doğan olayı nedir? Çilem Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan olayı nedir? Eşini öldüren ve Türkiye'nin gündemine oturan Çilem Doğan kefaletle serbest bırakılmıştı. Yargıtay tarafından 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan'ın yeniden cezaevine gireceği öğrenildi. Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Peki; Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan olayı nedir?
Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan olayı nedir? Türkiye'nin günlerce gündeminde kalan Çilem Doğan olayında flaş bir gelişme yaşandı. Kendisini fuhşa zorlayan eşini öldüren Çilem Doğan yeniden hapse girecek. Doğan, 50 bin lira kefaletle serbest kalmıştı. Peki; Çilem Doğan kimdir? Çilem Doğan olayı nedir? Çilem Doğan savunmasında ne dedi?
ÇİLEM DOĞAN KİMDİR?
Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'tan iddiaya göre sürekli şiddet görmeye başladı.
8 Temmuz 2015'te Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine giden Hasan Karabulut, belindeki silahını yastığın altına koyarak iddiaya göre eşine, "Antalya'ya gidiyoruz. 3 kadınla birlikte fuhuş yapıp bana para getireceksiniz. Adana ile ilişkilerini bitir" dedi.
ÇİLEM DOĞAN OLAYI NEDİR?
Çilem Doğan'ın tepkisi üzerine de, "Ne diyorsam onu yapacaksın lafımı ikiletme" diyerek eşini saçlarından tutup sürüklemeye başladı. Bu sırada yatağın üzerine düşen Çilem Doğan, yastık altındaki tabancayı alarak eşine ateş etti. Hasan Karabulut olay yerinde ölürken, Çilem Doğan tutuklandı.
Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıla düşürülen ceza da iyi hal indirimi de yapılarak 15 yıl hapis cezası kararı verildi. Oy çokluğuyla alınan karara karşı Mahkeme Başkanı Ogün Madan, tutuklu sanığa meşru müdafaa kapsamında ceza verilmemesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi düştü.
ÇİLEM DOĞAN SAVUNMASI!
Eşinin evliliği süresince kendisine sürekli şiddet uyguladığını anlatan genç kadın "Ondan çok kokuyordum. Can güvenliğim yoktu. Çete liderliğinden aranıyordu. Polisle işbirliği yapıp, ondan kurtulmak istedim. Azraili bekleyen ölü gibiydim. Kendisini polise ihbar ettiğimi öğrendiğini düşünüp, canımı ne zaman alacağını bekliyordum. Olaya günü de telefon açıp, beklememi söyledi" dedi.
Eşinin eve geldiğinden kendisi ile konuşmak istediğini söylediğini anlatan kadın, "Belindeki silahı yatağın altına koydu. Hazırlanmamı 3 kadın ile birlikte Antalya'ya gideceğimizi söyledi. Karşı gelince de saçımdan tutup, üzerime çıktı. Boğuşurken yana düşünce, silahını aldım ve ateş ettim. Hayatımda hiç silah kullanmamıştım" dedi.
Daha önce DHA'ya açıklamada bulunan Çilem Doğan, yaşadıklarına tüm Türkiye'nin şahit olduğunu ve bugüne kadar yanında olan herkese çok teşekkür etti. Tahliye olduktan sonra verdiği röportajda cezası onanırsa cezaevine girmekten korkmadığını söyleyen Doğan, "Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi yönündeyim. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" diye konuşmuştu.
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