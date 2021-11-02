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Memleket Partisi'nden CHP'ye sert tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Memleket Partisi’nden CHP’ye sert tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz

Suriye ve Irak tezkeresine "ret" oyu veren CHP'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Muharrem İnce kurduğu Memleket Partisi'ne katılan eski CHP vekili Ali Çelebi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP'nin tezkerede "ret" oyu vermesiyle ilgili açıklamasını, "Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir." diye değerlendirdi.

Çelebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye tezkeresine "evet" oyu verdiklerini anımsattı.

CHP'nin, HDP ile olan ilişkisi nedeniyle Irak ve Suriye tezkeresine "ret" oyu verdiğini kaydeden Çelebi, "Böyle temel bir konuda Millet İttifakı'nın anlaşamaması, ilerideki bir istikrarsızlığa işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'ye tezkerelere 'ret' oyu verdiği için teşekkür etti. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna ise Çelebi, "Karasu'nun, Kandil'in ne dediği bizim için önem arz etmiyor. Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir." yanıtını verdi.

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