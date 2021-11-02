Memleket Partisi’nden CHP’ye sert tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz

Çelebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye tezkeresine "evet" oyu verdiklerini anımsattı.

CHP'nin, HDP ile olan ilişkisi nedeniyle Irak ve Suriye tezkeresine "ret" oyu verdiğini kaydeden Çelebi, "Böyle temel bir konuda Millet İttifakı'nın anlaşamaması, ilerideki bir istikrarsızlığa işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'ye tezkerelere 'ret' oyu verdiği için teşekkür etti. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna ise Çelebi, "Karasu'nun, Kandil'in ne dediği bizim için önem arz etmiyor. Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir." yanıtını verdi.