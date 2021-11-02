Son dakika: 12 yaş altına aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni açıklama

'EVLİLİK ÖNCESİ SMA TARAMASI İÇİN KİT İHALESİ BAŞLADI'

Bakan Koca, SMA hastalığında erken tanıyı önemsediklerini belirterek, "Ne kadar erken belirti olmadan tanı konursa tedavide başarınız o oranda arttığını biliyoruz. SMA hastalığının önlenmesi için evlilik öncesi taramayı önemsiyoruz. Bütün Türkiye'de bu taramaya başlıyor olacağız. Bununla ilgili kit ihalesi başladı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Devamında bütün Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak" dedi.

Bakan Koca, sağlıkçıların atama beklediğinin söylenmesi üzerine "Sayı netleşmedi ama bu ay içinde önümüzdeki birkaç hafta içinde hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili bir açıklama yapılmış olur. Biraz daha sabredelim çok uzamayacak" dedi.

'REFORM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK'

Bakan Koca, hekimlerin mesai saatlerinin düzenlenmesine ilişkin 81 ile gönderilen hükümlere uymayanların bir yaptırım ile karşılaşıp karşılaşmayacaklarının sorulması üzerine şöyle dedi:

"Genelgede açıkça ifade ettim. Biz asistanlarımızın iş yükümüzün farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere uzmanlık sınavı, uzmanlık eğitimi yani asistanlık eğitimi dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız; sınav, eğitim ve çalışma şartları dahil olmak üzere. Akademik camiadaki hocalarımızla taraflarla bir araya geleceğiz. Bilim Kurulu oluşturup, alınacak kararların 4 ay sonraki sınav dahil olmak üzere uygulama noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyordum. Ben de o dönemlerden geçtim. Ben de 24 saat 36 saat nöbetin ne demek olduğunu biliyorum. Ama artık 21'inci yüzyıldayız. Nitelikli eğitim kliniklerinin sayısını artırmak dahil, sınav sistemi dahil, çalışma saatleri dahil olmak üzere reform niteliğinde çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

ASİSTAN DOKTORLARA NÖBET DÜZENLEMESİ YOLDA

Koca, asistan doktorların çalışma şartlarına ilişkin yeni bir çalışma başlatılacağını söyledi.

Bakan Koca, ''Uzmanlık Kurulu dışında bir Asistan Bilim Kurulu oluşturulacak. Bu kurulda tüm paydaşların katılımıyla sınav eğitim ve çalışma şartları dahil tüm konular ele alınacak. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi dahil reform niteliğinde yaklaşımlar içerisinde olacağız'' diye konuştu.