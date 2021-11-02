Aşı yaşı kaça düştü? 12 yaş altı aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika aşı açıklaması

Aşı yaşı kaça düştü? Türkiye'deki aşılama süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de aşı programına hızla devam ediliyor. Aşı yaşının kaça düştüğü merak edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aşı yaşı hakkında açıklama geldi. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 12 yaş altı aşı olacak mı? İşte cevaplar...

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ? 12 YAŞ ALTI AŞI OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı aşı yaşı hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "12 yaş altına aşı olacak mı?" sorusuna "Şu anda gündemimizde yok" diye cevap verdi.

Şu anda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin Kovid-19 aşı hakkı bulunuyor.