SÖZ MİLLETTE - CHP’nin HDP ile tezkereye ’’hayır’’ demesine vatandaş ne diyor? A Haber sokağın nabzını tuttu

Vatandaşların ekseriyeti CHP ve HDP'nin tezkereye ''hayır'' oyu vermesine sert tepki gösterirken hükümetin teröre karşı verdiği mücadeleye destek verdi.

Vatandaşlar, CHP'nin HDP ile bir olarak tezkereye ''hayır'' demesinin arkasındaki sebepleri açıklarken, söz konusu ittifakın neden gerçekleştiğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.