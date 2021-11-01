SÖZ MİLLETTE - CHP'nin HDP ile tezkereye ''hayır'' demesine vatandaş ne diyor? A Haber sokağın nabzını tuttu
CHP'nin HDP ile birlikte sınır ötesi tezkereye 'hayır' oyu vermesi, Osman Kavala'ya destek açıklaması yapan 10 büyükelçinin geri adım atması ve daha birçok gündem başlığı. Peki, vatandaş bu konular hakkında ne düşünüyor? A Haber ekibi, bu sorunun yanıtı için İstanbul'da sokağa indi, vatandaşın nabzını tuttu.
Vatandaşların ekseriyeti CHP ve HDP'nin tezkereye ''hayır'' oyu vermesine sert tepki gösterirken hükümetin teröre karşı verdiği mücadeleye destek verdi.
Vatandaşlar, CHP'nin HDP ile bir olarak tezkereye ''hayır'' demesinin arkasındaki sebepleri açıklarken, söz konusu ittifakın neden gerçekleştiğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.