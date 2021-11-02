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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk gafı! Kararnamesi her şeyi ortaya çıkardı! Hutbede neden Atatürk'ten bahsedilmedi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk gafı! Kararnamesi her şeyi ortaya çıkardı! Hutbede neden Atatürk’ten bahsedilmedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyetin 98. yıldönümünde Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki iddiaları asılsız çıktı. CHP'li Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk'ün Cumhuriyetin 98. yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anılmadığını ve saygısızlık yapıldığını dile getirmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığı ortaya çıktı.

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarını Mustafa Kemal Atatürk'ün kararnamesi ortaya çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin 98. yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anılmadığını belirterek, "Bu gerçekten de kabul edilmesi gereken bir tavır ve tutum değildir. En azından Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran bir kişiye Cuma Hutbesi'nde saygı duyulması lazım" iddiasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINI ATATÜRK'ÜN KARARNAMESİ YALANLIYOR

Sabah'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasakladığı öğrenildi.

Atatürk'ün, tüm valiliklere gönderdiği 5 Mart 1924 tarihli kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet'e dua edilmesi isteniyor.

Atatürk'ün söz konusu kararnamesinde, "Bundan sonra hutbelerde isim zikredilmeksizin 'millet ve cumhuriyetin saadet ve selametine dua edilmesini" isteniyor.

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