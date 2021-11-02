Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk gafı! Kararnamesi her şeyi ortaya çıkardı! Hutbede neden Atatürk’ten bahsedilmedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin 98. yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anılmadığını belirterek, "Bu gerçekten de kabul edilmesi gereken bir tavır ve tutum değildir. En azından Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran bir kişiye Cuma Hutbesi'nde saygı duyulması lazım" iddiasında bulundu.