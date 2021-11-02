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Son dakika: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanına terör gözaltısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Son dakika: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün danışmanına terör gözaltısı

Son dakika haberine göre HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y., terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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