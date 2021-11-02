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CHP yandaşı Enver Aysever'in AKM hazımsızlığı: Nasıl översiniz?

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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CHP yandaşı Enver Aysever’in AKM hazımsızlığı: Nasıl översiniz?

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, yeni Atatürk Kültür Merkezi’ni övenlere, “AKM övgüsü düzmek nedir hiç anlamıyorum” diyerek tepki gösterdi. Aysever, eski AKM’nin şehrin kimliğini temsil ettiğini söyleyip yıkılmasıyla birlikte İstanbul’a zulmedildiğini savundu.

Deprem riski nedeniyle yıkılıp yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası'nın "Çaldığımız en iyi salon" yorumunda bulunduğu yeni AKM, CHP yandaşı isimleri rahatsız etti.

TAMAMEN İDEOLOJİK BİR TERCİH
Gazeteci Enver Aysever, eski AKM'nin yıkılmasıyla İstanbul'a zulmedildiğini savundu. Aysever, "Dünyanın hiçbir önemli ülkesi şehirlerine bu zulmü yapmaz. Anılarımız, belleğimiz silindi. Bu tamamen ideolojik bir tercihtir" dedi.

Sultanahmet Camii'nin, Topkapı Sarayı'nın ve Aya İrini'nin yıkılmasıyla AKM'nin yıkılmasının eş değerde olduğunu öne sürdü.

"AKM ÖVGÜSÜ DÜZMEK NEDİR?"
Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmiş haline övgüler dizilmesini de eleştiren Aysever, "AKM açıldı diye sevinen sanatçı arkadaşlarımı gayet iyi anlıyorum. Yıllardır perişan olmuşlardı, mesleklerini yapamıyorlardı. Ancak yeni AKM övgüsü düzmek nedir hiç anlamıyorum" ifadesini kullandı.

REKOR SÜREDE TAMAMLANDI
Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan AKM'nin inşası 2,5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Seyirci kapasitesi 2 binin üzerinde olan salon, her türlü kültür sanat faaliyetini icra etmeye uygun altyapıyla donatıldı. İkinci salonu da 800'ü aşan seyirci kapasitesi ve modern donanımıyla pek çok faaliyet için uygun bir altyapıya sahip.


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