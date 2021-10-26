Sözlerinin hepsi yalan çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kars’a ilişkin iddialarına Kars Valiliğinden yalanlama

CAMİYE YÖNELİK HENÜZ BİR RESMİ BAŞVURU YOK

Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda; ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan İmamevi ve Taziye Evi'ne yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir.

HAYVANLARA ÖZEL ALT GEÇİT YAPILDI

Hayvan geçidi için köprü talebi ile ilgili olarak; Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5*5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş Köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır.

Sonuç olarak; CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır.