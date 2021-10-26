Sözlerinin hepsi yalan çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kars'a ilişkin iddialarına Kars Valiliğinden yalanlama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kars'ın Çamçavuş köyüne yaptığı ziyaretin ardından bugün partisinin grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu köye yüksek miktarda arsenik içeren suyun içme suyu olarak sunulduğunu, köydeki caminin kaçak olduğu ve hayvanların geçmesi için talep edilen köprü için devletin harekete geçmediğini iddia etmişti. Kars Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada Kılıçdaroğlu'nun tüm iddiaları yalanlanarak üç olayın da detayları paylaşıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kars Çamçavuş köyüne yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamalara ilişkin Kars Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verildi.
"SUDA YÜKSEK MİKTARDA ARSENİK VAR" DEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin toplantı grup toplantısında Kars'ta vatandaşlara su temini için açılan kuyudan çıkan suda yüksek miktarda arsenik olduğunu ve kuyudan su gelmediğini iddia etmişti.
CAMİ KAÇAK YALANI
Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca açıklamasında Çamçavuş köyüne yapılan camiye il özel idaresi tarafından ruhsat verildiği halde caminin kaçak olarak inşa edildiğini iddia etti.
HAYVANLARA ÖZEL KÖPRÜ
Kılıçdaroğlu diğer yandan köydeki hayvanların meraya ulaşmaları iin köylüler tarafından köprü istendiğini ancak yetkililer tarafından "biz yapmayız" yanıtının verildiğini söylemişti.
İŞTE VALİLİĞİN AÇIKLAMASI
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından 26.10.2021 tarihinde yapılan grup toplantısında ilimiz ile ilgili dile getirilen hususlarla alakalı aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
SU İÇİLMEYE UYGUN
İlimiz Susuz İlçesi Çamçavuş Köyü içme suyu ihtiyacı, İl Özel İdaremizce KÖYDES kapsamında 2018 yılında açılan sondaj kuyusu, aynı yıl içerisinde yapılan içme suyu şebekesi ve deposu aracılığıyla karşılanmaktadır.
16.02.2021 tarihinde Çamçavuş Köyü içme suyu analizi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi alınmış, alınan numune hem 17.02.2021 tarihinde Kars Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından hem de 20.02.2021 tarihinde Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve raporlar sonucunda suyun, 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'e uygun olduğu tespit edilmiştir.
CAMİYE YÖNELİK HENÜZ BİR RESMİ BAŞVURU YOK
Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda; ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan İmamevi ve Taziye Evi'ne yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir.
HAYVANLARA ÖZEL ALT GEÇİT YAPILDI
Hayvan geçidi için köprü talebi ile ilgili olarak; Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5*5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş Köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır.
Sonuç olarak; CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır.
60 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Valiliğimiz, tüm kurumlarımız ve İl Özel İdaremiz halkımızın hizmetinde ve köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır. Bu doğrultuda; 2021 yılında köylerimizin içme suyu ihtiyacına yönelik 60 adet proje hayata geçirilmiştir.
Valilik olarak idare ve kamu hizmeti anlayışımız, bir hizmet ihtiyacı ortaya çıktığında Sayın KILIÇDAROĞLU'nun dile getirdiği gibi iki ay beklemeden aynı gün harekete geçilerek vatandaşımızın talebinin karşılanması esasına dayanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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