Darbe girişimini televizyondan izleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz’da beraber mücadele ettik

15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin kalkışmasına karşı en ufak bir tepki bile göstermeyen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yaptık. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı. Parlamentoda özel toplantılar yapıldı. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu" dedi.