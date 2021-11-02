Darbe girişimini televizyondan izleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da beraber mücadele ettik
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde televizyon karşısında oturduğu görüntülerle akıllara kazınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cülere karşı mücadele verdiğini söyledi. Öte yandan CHP'nin Youtube kanalı, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz açıklamaları sırasında genel başkanlarına sansür uyguladı.
Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı saldırı sırasında Atatürk Havalimanı'ndan darbecilerin izniyle çıkış yapıp Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gidip hain kalkışmayı televizyon karşısından izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal bir açıklama geldi.
15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin kalkışmasına karşı en ufak bir tepki bile göstermeyen Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yaptık. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı. Parlamentoda özel toplantılar yapıldı. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu" dedi.
CHP YOUTUBE KANALINDAN KILIÇDAROĞLU'NA SANSÜR
CHP'nin Youtube kanalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz açıklamaları sırasında yayını kesti. Genel Başkan'ına sansür uygulayan CHP, daha sonra yayına devam etti.
Öte yandan Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere verdiği desteği yineledi.
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