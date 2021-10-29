Osman Kavala'nın "gönül elçilerine" ilk ceza! 29 Ekim törenine davet edilmediler

Elçilerin bağlı olduğu ülkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş törenlerinde hiçbir seviyede temsil edilmedi.10 elçi, 'istenmeyen adam' (Persona non grata) ilanının devreye girmesine ramak kala geri adım atmış ve "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine bağlıyız" açıklaması yapmıştı. Bu geri adım olmasaydı büyükelçiler ya nota verilerek ya da yazılı/sözlü uyarılarla ülkelerine gönderilecekti.

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