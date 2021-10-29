Osman Kavala'nın "gönül elçilerine" ilk ceza! 29 Ekim törenine davet edilmediler
Osman Kavala hakkında toplu bildiriye imza atan büyükelçiler hakkında 'zorlayıcı diplomasi' angajmanını devreye girdi. 10 ülkenin büyükelçileri 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmedi.
Sınırdışı edilmenin eşiğine gelen büyükelçiler Ankara'nın kararlılığını anladıktan sonra geri adım atmış olsalar da çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.
Türkiye'ye buyruk vermeye kalkan elçilere dair yeni angajman kurallarının ilki bugün uygulamaya geçti. Elçiler, 29 Ekim töreni ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna davet edilmedi. 29 Ekim törenlerine katılmalarının istenmediği Dışişleri yetkililerince ilgili ülkelerin elçilerine iletildi.
Böylelikle ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Hollanda Büyükelçisi Merjanne de Kwaasteniet, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan törenlere katılamadı.
Elçilerin bağlı olduğu ülkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş törenlerinde hiçbir seviyede temsil edilmedi.10 elçi, 'istenmeyen adam' (Persona non grata) ilanının devreye girmesine ramak kala geri adım atmış ve "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine bağlıyız" açıklaması yapmıştı. Bu geri adım olmasaydı büyükelçiler ya nota verilerek ya da yazılı/sözlü uyarılarla ülkelerine gönderilecekti.
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