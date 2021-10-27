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Önce büyükelçiler şimdi tezkere! Fondaş Halk TV sunucusu Şirin Payzın karardan rahatsız oldu

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Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Önce büyükelçiler şimdi tezkere! Fondaş Halk TV sunucusu Şirin Payzın karardan rahatsız oldu

Son dakika haberi... CHP'nin fondaş medyası Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Türkiye'nin içişlerine karışan büyükelçilerin geri adım atmasına tepki göstermesinin ardından şimdi de Meclis'ten geçen tezkere kararına karşı çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereler görüşüldü. Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP, Memleket Patisi ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Terör örgütlerine operasyon için istenen tezkere, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti.

KARARDAN RAHATSIZ

Twitter hesabından açıklama yapan Payzın, "Dün mandacılara diz çöktürdük falan diyorlardı bugün Amerika ve Rusya'nın oyun kurucu olduğu Suriye'ye asker göndermek için tezkere istiyorlar." ifadelerini kullandı.

GERİ ADIM TEPKİSİ

Payzın, Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçilerin geri adım atmasına tepki göstermişti. Elçileri yaptıkları açıklamanın arkasında durmamakla suçlamıştı. Payzın, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın, ne diye diplomasi oyunu oynarsın?" diyerek, hükümeti haklı çıkardıklarını savunmuştu.

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