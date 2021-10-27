Önce büyükelçiler şimdi tezkere! Fondaş Halk TV sunucusu Şirin Payzın karardan rahatsız oldu

TBMM Genel Kurulu'nda dün Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereler görüşüldü. Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP, Memleket Patisi ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.