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Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Emine Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bu büyük mirası, birlik ve beraberlik ruhuyla, büyüyen bir Türkiye olarak geleceğe taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Twitter'daki mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu büyük mirası, birlik ve beraberlik ruhuyla, büyüyen bir Türkiye olarak geleceğe taşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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