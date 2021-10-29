3 ilde yoğun kar yağışı! Hangi illerde kar yağacak?
Milyonların beklediği kar yağışı yurdun bazı kesimlerinde etkisini gösterdi. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Sivas, Ardahan ve Kars'ta başlayan kar kalınlığı 15 santimetreye kadar çıktı. Peki başkan hangi illerde kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar günleri için açıklama yaptı.
Kar yağışı birçok ilde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta yoğun kar yağışı başladı.
15 SANTİMETREYE ULAŞTI
Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başladı.
Kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.
Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.
Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.
ARDAHAN'DA KUVVETLİ KAR
Ardahan'da da Kar Yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.
CUMARTESİ
PAZAR
SİVAS BEYAZA BÜRÜNDÜ
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi. Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz." dedi.
Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.
Yağışların Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar, Iğdır ve Ağrı'da ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 0, Iğdır'da 1, Erzurum'da 3, Erzincan'da 7, Tunceli'de ise 8 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Iğdır'da 13, Kars ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 6 derece olması bekleniyor.
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul 29 Ekim Cuma ücretsiz konserler: Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul'da hangi konserler var?
- ogm.meb.gov.tr yarışma sonucu sorgulama ekranı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları...
- ogm.eba.gov.tr: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması 2021 giriş nasıl yapılır? MEB açıkladı!
- Facebook'un adı değişti mi? Meta nedir, ne anlama geliyor? Metaverse şirketi bünyesinde neler var?
- Son dakika: Bilsen Pirpor öldü mü? Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında?
- 29 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 29 Ekim 2021 Cuma hutbesi yayınlandı mı?
- KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi belli oldu mu?
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor muı? Bugün EFT yapılır mı?
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim otobüsler bedava mı? İETT, marmaray, metrobüs, metro, tramvay...
- TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?
- Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...