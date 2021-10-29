3 ilde yoğun kar yağışı! Hangi illerde kar yağacak?

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar, Iğdır ve Ağrı'da ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.