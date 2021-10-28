Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank...

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok kamu kurumunda işlem gerçekleştirilmeyecek. Peki, bankalarda durum ne olacak? sorusu işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü de öğleden sonra resmi tatil olacak. Böylelikle toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil gerçekleştirilecek.