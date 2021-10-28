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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank...

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Giriş Tarihi: 28.10.2021
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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank...

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatillerde bankalarda işlem yapacak olan kişiler 28-29 Ekim tarihlerinde bankalar çalışma durumlarını araştırmayı sürdürüyor. Vatandaşlar bugün EFT ve havale gibi işlemlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank...

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok kamu kurumunda işlem gerçekleştirilmeyecek. Peki, bankalarda durum ne olacak? sorusu işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışıyor?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak. 28 Ekim 2021 Perşembe günü de öğleden sonra resmi tatil olacak. Böylelikle toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil gerçekleştirilecek.

28 EKİM PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI, 29 EKİM CUMA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna göre 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün, 29 Ekim 2021 Cuma ise tam gün resmi tatil olacak.

Perşembe günü bankalar öğlene kadar açık olacak, aynı şekilde okullarda öğlene kadar ders yapılacak ve eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü hizmet verecek. Perşembe günü bankalarda işlem gerçekleştirecek olanlar öğlene kadar işlemlerini yapmaması durumunda bir sonraki işlem günü olan 1 Kasım 2021 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacak.

Diğer kurumlarda da benzer uygulama görülecek. Bu nedenle resmi kurumlarda işlem yapacakların perşembe günü öğlene kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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