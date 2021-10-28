28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık çalışanlarına güzel haber! Ücretsiz toplu taşıma hakkı süresi uzatıldı

Son dakika | Sağlık çalışanlarına güzel haber! Ücretsiz toplu taşıma hakkı süresi uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
ABONE OL
Son dakika | Sağlık çalışanlarına güzel haber! Ücretsiz toplu taşıma hakkı süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre yılsonuna kadar uzatıldı. Sağlık çalışanları ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN da ücretsiz kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA