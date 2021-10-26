Zincir marketlerin hesap günü!
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Kurul, marketlerin sözlü savunmalarını çarşamba günü dinleyecek. Kararını da 29 Ekim’e kadar açıklayacak.
Raportörlerin belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istediği perakende zincir marketlerin sözlü savunmaları yarın alınacak. Haksız fiyat artışının tespiti durumunda 100 bin liranın üzerinde, stokçuluk faaliyeti belirlenmesi durumunda da 545 bin liraya varan idari para cezası kesilebiliyor.
PİYASALAR ALT ÜST OLUYOR
Başkan Erdoğan, beş zincir marketin topladığı ürünle piyasaların alt üst olduğuna dikkat çekmişti. Ticaret Bakanlığı da 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirmişti.
Rekabet Kurulu, salgın sürecinde perakende gıda, temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler, tedarikçi konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunmasını yarın yapacak.
Kurul, sözlü savunmaları dinledikten sonra kararını 29 Ekim'e kadar açıklayacak. Sözlü savunma toplantısı saat 10.30'da yapılacak. Toplantıda söz almak isteyen şikâyetçi üçüncü kişiler toplantıyı online takip edebilecek. Raportörler eldeki belgelere, analizlere dayanarak rekabet ihlale olduğu gerekçesiyle idari para cezası talep ediyor.
'GÜÇ KÖTÜYE KULLANILMAMALI'
Rekabet Kurumu'nun hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelemesi ön raporunda, 5 zincir marketin sektörde toplam pazar payının hızla arttığına dikkat çekilerek, bu alanda düzenlemeler yapılması önerildi. Raporda, "alıcı gücün kötüye kullanılmaması garanti altına alınmalı" tespitinde bulunulmuştu.
DÜZENLEME ÖNERİLEN 12 NOKTA
Marketlere karşı düzenleme isteyen Rekabet Kurumu'nun önerdiği başlıklar da şöyle:
Ticari sırların alıcı tarafından kötüye kullanılması
Alıcı tarafından yapılan ticari misillemeler
Bozulabilir tarımsal ve gıda ürünleri bakımından 30 günü aşan ödeme vadeleri
Diğer tarımsal gıdalar bakımından 60 günü aşan ödeme vadeleri
Bozulabilir gıdalarda kısa sürede yapılan iptal bildirimleri
Satılmayan ürünlerin iadesi
Alıcının tek taraflı sözleşme değişiklikleri
Kayıp ve bozuk mal riskinin tedarikçiye transferi
İşlemle ilgili olmayan ödeme talepleri
Listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesi
Pazarlama için tedarikçinin ödeme yapması
Reklam için tedarikçinin ödeme yapması
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