Şebnem Şirin katili kimdir? Şebnem Şirin katili Furkan Zıbıncı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zanlının emniyette verdiği ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle tartıştıklarını aktardı.

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı'nın adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Zanlının, çocuk cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıkarken hayatını kaybeden genç kızın ise, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi.