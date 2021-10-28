Şebnem Şirin katili kimdir? Şebnem Şirin katili Furkan Zıbıncı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Şebnem Şirin katili kimdir? Şebnem Şirin katili Furkan Zıbıncı kim? Türkiye’yi sarsan Şebnem Şirin olayında detaylar ortaya çıktı. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin ve erkek arkadaşı olarak bilinen Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Şirin’i vahşice öldüren Furkan Zıbıncı polisin kısa süreli operasyonunun ardından yakalandı. Peki; Şebnem Şirin katili Furkan Zıbıncı kimdir?
Şebnem Şirin katili kimdir? Şebnem Şirin katili Furkan Zıbıncı kimdir? Türkiye'yi sarsan Şebnem Şirin cinayetinin ardından katil Furkan Zıbıncı yakalandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olaya göre; Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.
NE OLDU?
Denizli Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 06.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.
Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı'nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
FURKAN ZIBINCI KİMDİR?
Denizli Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartın birinci katında erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) ile birlikte yaşayan Şebnem Şirin (25) erkek arkadaşına ilişkilerini bitirmek istediğini söyledi.
Ayrılmayı kabul etmeyen Furkan Zıbıncı, elinde bulunan bıçak ile genç kızın boğaz ve boyundan bıçaklayarak öldürdü.
Evden bağrışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları polise haber verdi.
Polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda yerde yatan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden otomobille kaçan Furkan Zıbıncı (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde 20 ABK 989 plakalı otomobil içinde gözaltına alındı.
Zanlının emniyette verdiği ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle tartıştıklarını aktardı.
Katil zanlısı Furkan Zıbıncı'nın adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı.
Zanlının, çocuk cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıkarken hayatını kaybeden genç kızın ise, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi.
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