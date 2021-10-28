Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tunceli’den güzel haber: İkinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" dedi.

TUNCELİ ikinci doz aşı oranında %75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 28, 2021