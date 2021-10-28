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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tunceli'den güzel haber: İkinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tunceli’den güzel haber: İkinci doz aşı oranında mavi kategoriye geçti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tunceli'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" dedi.

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