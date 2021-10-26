Yine sözünde durmadı! CHP'li İSKİ suda İnsani Kullanım Hakkı'nı kaldırdı: Yüzde 20 zamlandı
Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSKİ, suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı. Uygulamayla su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu.
Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı. "İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü.
Konuyu doğrulayan İSKİ yetkilileri, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.
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