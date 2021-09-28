28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB ibrik ihalesinde 3 kat fazla para ödedi! Yandaşları öve öve bitiremedi

CHP'li İBB ibrik ihalesinde 3 kat fazla para ödedi! Yandaşları öve öve bitiremedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
ABONE OL
CHP’li İBB ibrik ihalesinde 3 kat fazla para ödedi! Yandaşları öve öve bitiremedi

Son 20 yıllık süreçte AK Parti hükümetinin Türkiye’nin gelişmesi için attığı her adımı, her projeyi kötüleyen muhalefet, bugünlerde plastik ibrikler ve karton bardaklara yapılan amblem baskısını hizmet ve projeden sayarak algı peşinde koşuyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak mezarlıklara İBB logolu su ibrikleri koydu. İbrikler piyasa fiyatının 3 katı fazlasına satın alındı. İBB yandaşları ise CHP'nin vurgun kokan ihaleli ibrik hizmetini öve öve bitiremedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi , 24 Şubat 2021'de ibrik ihalesi yaptı. İhalenin yapıldığı dönemde piyasada 10 litrelik ibrikler, 22 lira 90 kuruştan satışa sunuluyordu. İBB ise yaptığı ihalede 6 litrelik ibriklerin tanesini 65.99'dan satın aldı.

Piyasadaki ibriklerin 3 katı fazla para İBB kasasından çıkarken, muhalefet kanadı bu su ibrikleri hamlesini öve öve bitiremedi:

YENİ LOGOLU KARTON BARDAKLAR YERE GÖĞE SIĞDIRILAMADI
Muhalefetin öve öve bitiremediği bir başka yenilik ise vapurlardaki belediye kafelerinde kullanılan karton bardaklar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA