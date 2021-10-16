Son dakika: Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor! 3 FETÖ’cü 2 kırmızı bülten ile aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 2'si kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/jSOmOkkZXk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2021