Son dakika: Hudut Kartalları 2 DEAŞ’lı teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının başarılı operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.