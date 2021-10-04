Son dakika: Hudut Kartalları 2 DEAŞ'lı teröristi yakaladı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının başarılı operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının başarılı operasyonu hakkında açıklama yaptı.
Bakanlık, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.