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Son dakika: Hudut Kartalları 2 DEAŞ'lı teröristi yakaladı

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Son dakika: Hudut Kartalları 2 DEAŞ’lı teröristi yakaladı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının başarılı operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının başarılı operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Türkiyeye giremeden yakalandılar TÜRKİYE'YE GİREMEDEN YAKALANDILAR

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