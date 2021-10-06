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Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! Mehmetçik vatan nöbetinde

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:30
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Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! Mehmetçik vatan nöbetinde
Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.
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Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! Mehmetçik vatan nöbetinde

2014- 2016 yılları arasında yaz aylarında geçici üs bölgesi olarak kullanılan karakol, 2017'den bu yana sürekli kullanılmaya başlandı.

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Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! Mehmetçik vatan nöbetinde

TSK Güçlendirme Vakfı'nın iştiraki ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesinin çevresine oluşturulan balistik koruma duvarları, olası roket ve ağır silahla saldırılarda koruma kalkanı oluşturuyor. Üste, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yer altında ve üstündeki hareketleri algılayan sensörler bulunuyor.

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Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! Mehmetçik vatan nöbetinde

360 derecelik radar ve kameralarla 24 saat boyunca kontrol edilen üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Bölgedeki en küçük hareketlilik değerlendirilip, buralar ateş altına alınıyor.

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Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! Mehmetçik vatan nöbetinde
Üslerdeki, yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile olası tehditler ateş altına alınarak etkisiz hale getiriliyor.