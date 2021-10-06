06 Ekim 2021, Çarşamba
Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! Mehmetçik vatan nöbetinde
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.
Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:30
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14