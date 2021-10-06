Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! Mehmetçik vatan nöbetinde

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye-İran sınır hattında bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Ünal Kırkçimenlik Hudut Karakolu'nda görevli 'Hudut Kartalları', bölgede kuş uçurtmuyor. Mehmetçik, terörle mücadele, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yerli ve milli keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan modüler üs bölgesinde 24 saat nöbet tutuyor.