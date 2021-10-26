Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları FETÖ'cü firari Adem Yavuz Arslan'a umut oldu: Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belli aralıklarla FETÖ'cülere selam çakarak, KHK ile görevine son verilenleri, göreve geri alacaklarına yönelik açıklamaları terör örgütünde memnuniyetle karşılanıyor. Kılıçdaroğlu ile aynı eksende konuşan örgüt üyelerinden firari Adem Yavuz Arslan, teröristbaşı Fetullah Gülen’in yeğeni firari Kemal Gülen'in YouTube yayınında ülkeye geri döneceklerini ve medyalarını yeniden geri alacaklarını iddia etti. İşte detaylar...
CHP ve İYİ Parti liderlerinin var gücüyle devlet kurumlarından temizlenen FETÖ'cüleri aklamaya çalışması azılı isimlerine umut oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari yöneticisi Adem Yavuz Arslan, "Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiki biz eski mesleğimize devam edeceğiz" dedi.
"İTİBARLI BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİZ"
FETÖ'cü Arslan, "Zaman, Kanaltürk, Samanyolu kapandı bugün geri dönüş yok onlarda değilim. El koydukları gün dahi dedim. Biz geri döneceğiz. Kurumlarımızı geri alacağız. İtibarlı bir şekilde geri döneceğiz." sözlerini sarf etti.
FETÖ'cü Mahmut Akpınar kendi internet sitesinde dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir yazı paylaştı. Bu yazı FETÖ'cüler tarafından paylaşıldı. Yazıda FETÖ'nün şeytani planı da afişe oldu.
Yazıda öne çıkan skandal açıklamalar şöyle:
"Demokratik kültürü ve İslam inancını mezcetmiş bu arkadaşlar Hizmet'e aşı olmalı, yeni sürgünler vermeliler. Ortadoğu coğrafyasında neşet etmiş, militer eğitimle yetişmiş, Kemalist rejimce şekillendirilmiş, ataerkil terbiye görmüş, demokratik değerlerden, eleştirel düşünceden mahrum kimselerin yeni dünyada Hizmet'e verebileceği şeyler sınırlı.
"GENÇLEŞME İHTİYACI"
Eski kadrolarda ve yöntemlerde ısrar ederek demokratik dünyada bir yenilenme oluşturmamız zor. Hareket'in gençleşmeye ihtiyacı olduğu, nesliller arası kopukluk yaşadığı muhakkak. Son dönmemde göçen ama batıda yetişen çocuklara, hatta Türkiye'de büyüyen gençlere hitap etmekte zorlanıyoruz.
"DÖNEMİN RUHUNA UYGUN VE İHTİYAÇ OLAN PROFİLLERİ KEŞFEDİP DENKLEME KATMASI LAZIM"
Hizmetin tekrar hayatın içinde aktif ve etkin olabilmesi, insanlığa ve İslam dünyasına Hizmet üretebilmesi için mevcut insan potansiyelini etkin ve verimli kullanması, dönemin ruhuna uygun ve ihtiyaç olan profilleri keşfedip denkleme katması lazım.
"BATIDA YETİŞMİŞ..."
Bu değişimin olabilmesi için, münhasıran batıda yetişmiş, batı dünyasının mantığını, düşünce yöntemlerini, hayat tarzını bilen, demokrasiyi, insan haklarını, katılımcılığı, özgür düşünceyi hazmetmiş genç arkadaşların öne çıkarılması bir zaruret. İslam'ın esasları ve Hizmet'in değerleri yanında demokratik dünyanın kültürüne aşina bu arkadaşlar yeni açılımlara, gelişmelere vesile olacak, zamanın eskittiği yanlarımızı yenileyeceklerdir."
MERAL AKŞENER FETÖ'CÜLERİN SIRTINI SIVAZLADI
Gittiği kentte sözde KHK mağdurlarıyla kurgu olduğu belli olan 'tiyatro' sahneleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen ay İstanbul'un Çatalca ilçesinde FETÖ'den ihraç edilen eski bir polisin 'KHK mağduru' olduğu iddiasıyla sırtını sıvazlamıştı. 1999 yılında açılan Bank Asya hesabı sebebiyle ihraç edildiğini iddia eden şahsın FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edildiği ortaya çıkmıştı.
KILIÇDAROĞLU SÜREKLİ FETÖ'CÜLERİ GÖREVE İADE EDECEĞİNİ TEKRARLIYOR
2023 seçimleri öncesi adaylığına destek verilmesi için FETÖ'den ihraç edilen KHK'lıra göz kırpan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay ise, "KHK ile görevine son verilenleri, eğer hakkında yargı kararı yoksa bir hafta içinde göreve iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Bu vaatlerinden sonra üst düzey firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ile Levent Kenez, Kılıçdaroğlu'nu tebirk etmişti.
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