Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları FETÖ’cü firari Adem Yavuz Arslan’a umut oldu: Biz geri döneceğiz, kurumlarımızı geri alacağız

"Demokratik kültürü ve İslam inancını mezcetmiş bu arkadaşlar Hizmet'e aşı olmalı, yeni sürgünler vermeliler. Ortadoğu coğrafyasında neşet etmiş, militer eğitimle yetişmiş, Kemalist rejimce şekillendirilmiş, ataerkil terbiye görmüş, demokratik değerlerden, eleştirel düşünceden mahrum kimselerin yeni dünyada Hizmet'e verebileceği şeyler sınırlı.

"GENÇLEŞME İHTİYACI"

Eski kadrolarda ve yöntemlerde ısrar ederek demokratik dünyada bir yenilenme oluşturmamız zor. Hareket'in gençleşmeye ihtiyacı olduğu, nesliller arası kopukluk yaşadığı muhakkak. Son dönmemde göçen ama batıda yetişen çocuklara, hatta Türkiye'de büyüyen gençlere hitap etmekte zorlanıyoruz.

"DÖNEMİN RUHUNA UYGUN VE İHTİYAÇ OLAN PROFİLLERİ KEŞFEDİP DENKLEME KATMASI LAZIM"

Hizmetin tekrar hayatın içinde aktif ve etkin olabilmesi, insanlığa ve İslam dünyasına Hizmet üretebilmesi için mevcut insan potansiyelini etkin ve verimli kullanması, dönemin ruhuna uygun ve ihtiyaç olan profilleri keşfedip denkleme katması lazım.

"BATIDA YETİŞMİŞ..."

Bu değişimin olabilmesi için, münhasıran batıda yetişmiş, batı dünyasının mantığını, düşünce yöntemlerini, hayat tarzını bilen, demokrasiyi, insan haklarını, katılımcılığı, özgür düşünceyi hazmetmiş genç arkadaşların öne çıkarılması bir zaruret. İslam'ın esasları ve Hizmet'in değerleri yanında demokratik dünyanın kültürüne aşina bu arkadaşlar yeni açılımlara, gelişmelere vesile olacak, zamanın eskittiği yanlarımızı yenileyeceklerdir."