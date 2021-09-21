İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sırtını sıvazladığı kişi FETÖ’cü çıktı

AKŞENER SIRTINI SIVAZLADI

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini iddia eden FETÖ'cü ismin ''KHK konusuna ne zaman değineceksiniz'' demesi üzerine Meral Akşener, söz konusu şahsın sırtını sıvazlamıştı. Çok geçmeden ihraç sebebinin FETÖ'nün haberleşme ağı olan Bylock kullanımı olduğu, üstelik şahıs hakkında Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay cezası olduğu öğrenildi.