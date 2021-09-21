İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sırtını sıvazladığı kişi FETÖ'cü çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çatalca ziyareti esnasında sırtını sıvazladığı kişi Bylock üyeliği sebebiyle polislikten ihraç edilmiş olan bir FETÖ'cü çıktı. Görüntülerde Bank Asya hesabı yüzünden ihraç edildiğini savunan kişinin Van Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verildiği belirtildi.
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ''Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür.'' dedi.
AKŞENER SIRTINI SIVAZLADI
1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini iddia eden FETÖ'cü ismin ''KHK konusuna ne zaman değineceksiniz'' demesi üzerine Meral Akşener, söz konusu şahsın sırtını sıvazlamıştı. Çok geçmeden ihraç sebebinin FETÖ'nün haberleşme ağı olan Bylock kullanımı olduğu, üstelik şahıs hakkında Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay cezası olduğu öğrenildi.
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