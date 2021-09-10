Son dakika: FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadini yetersiz buldu! Seçimde destek için CHP’ye şart sundu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK vaatleri, FETÖ'cülere cesaret vermeye devam ediyor. Örgüt yöneticilerinden Hüseyin Kara, FETÖ elebaşının "destek" için koştuğu şartları saydı.



KILIÇDAROĞLU'NIN SÖZÜNÜ YETERSİZ BULDU

FETÖ'cüler, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilenleri işe iade sözünü yetersiz buldu.

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden biri olan ve örgütün sözde istişare heyeti arasında yer alan firari Hüseyin Kara CHP liderine seslendi.

FETÖ'CÜ HÜSEYİN KARA DESTEK İÇİN ŞARTLARINI AÇIKLADI

FETÖ'cü Kara, kapatılanı bütün müeseselerin iade edilmediği müddetçe hiçbir sulha yanaşılmayacağını söyledi.

Böylece FETÖ elebaşı Gülen'in seçimlerde Kılıçdaroğlu'na destek vermek için el konulan şirketleri de istediği bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

Şimdi FETÖ'nün bu isteklerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun nasıl cevap vereceği merak konusu.