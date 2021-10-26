26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Azerbaycan'da son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Azerbaycan'da son dakika açıklamaları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Azerbaycan’da son dakika açıklamaları

Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Azerbaycan'da üstlerine düşeni yapacaklarının altını çizerken, bölgede kalıcı barışı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan Ermenistan'la normalleşme konusundaki şartını da açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu.

"AYRILANLAR GERİ DÖNECEKTİR"

"4.5 aylık aradan sonra işgalden azat edilen bu güzel bölgede, Fuzili'den sonra Zengilan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerçekten bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, süratle geliştiğini görmek her baba yiğidin, siyasetçinin karı değildir. Buradan ayrılmış, ayrılmak zorunda bırakılmış kardeşlerim için müjdeyi vermek mümkün olacak. İnanıyorum ki ayrılmak zorunda kaldıkları bu topraklara dönme imkanı bulacaklardır.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yollar bölgede gelişecek çok boyutlu taşımacılığın köşe taşlarını oluşturuyor. Gerek trenler, viyadükler, otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. İlham kardeşimi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye olarak bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceğiz.

"BÖLGEDE KALICI BARIŞ VE NORMALLEŞMEDEN YANAYIZ"

İlham kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkileri ele aldık. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerde mevcut durumu değerlendirme imkanı bulduk. Hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyeni şanlı zaferiyle sona erdirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam elverişledir. Yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve normalleşmeden yanayız.

"ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN İLE SORUNLARINI ÇÖZME YÖNÜNDE SAMİMİ BİR İRADE ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR"

Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan ile sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içerisinde yaşayacak parlak gelecek mümkündür.

Ayrıntılar geliyor...

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan'ın Birinci Ağalı köyü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Başkan Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı.

SON BİR YILDA 3'ÜNCÜ ZİYARET

Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Erdoğan’dan canlı yayında Ermenistan’a mesaj ERDOĞAN'DAN CANLI YAYINDA ERMENİSTAN'A MESAJ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA