Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Azerbaycan’da son dakika açıklamaları

"BÖLGEDE KALICI BARIŞ VE NORMALLEŞMEDEN YANAYIZ"

İlham kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkileri ele aldık. Enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerde mevcut durumu değerlendirme imkanı bulduk. Hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyeni şanlı zaferiyle sona erdirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam elverişledir. Yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve normalleşmeden yanayız.

"ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN İLE SORUNLARINI ÇÖZME YÖNÜNDE SAMİMİ BİR İRADE ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR"

Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan ile sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içerisinde yaşayacak parlak gelecek mümkündür.

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