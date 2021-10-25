Son dakika: HDP'li Mithat Sancar'dan İYİ Parti ve CHP’ye rest: Gizli ittifak istemiyoruz
Son dakika haberine göre CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'den Millet İttifakı üyesi partilere 'gizli ittifak istemiyoruz' çağrısı yapıldı. HDP'li Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık. Kapı arkasında gizli senaryolar içinde yokuz" diyerek ittifaklarını 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi üstü örtülü bir biçimde devam ettirmeyeceklerini söyledi. Öte yandan "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi" diyerek ittifakı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan da, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" ifadesini kullanmıştı.
CHP VE İYİ PARTİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR
Seçimlerin ardından, HDP'den ittifak yaptıkları yönünde açıklamalar gelse de CHP ve İYİ Parti gizli ortaklıklarını gün yüzüne çıkarmaktan kaçınmıştı. Ancak HDP tarafından gerçekleştirilen ittifaka dair itiraflar gelmeye devam ediyor.
"GİZLİ SENARYOLARDA YOKUZ"
Antalya'da konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık. Kapı arkasında gizli senaryolar içinde yokuz biz" dedi.
"KİMSE DESTEK BEKLEMESİN"
Daha önce HDP'li Pervin Buldan, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" diyerek 31 Mart yerel seçimlerindeki gibi destek vermeyeceklerini söylemişti.
"KAPIMIZ MUHALEFETE AÇIK"
Buldan, bir başka konuşmasında ise "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Açık bir ittifak için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" demişti.
HDP'Lİ BULDAN'DAN DA MİLLET İTTİFAKI'NA REST
CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi" diyerek ittifakı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" ifadesini kullandı.
"31 MART'TAKİ GÜÇ BİRLİĞİ KIYMETLİYDİ"
HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" diyerek yapılan ittifakı açık bir şekilde ifade etti.
"HER YERDE AÇIK AÇIK İTTİFAK YAPTIK"
CHP, HDP ve İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki ittifakı Meclis tutanaklarına da yansımıştı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Biz meşru, demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Her yerde bu seçim taktiğini uyguladık ve açık açık yaptık" demişti.
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