Son dakika: Kabine Toplantısı öncesi Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli’yi kabul etti

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK KABİNE TOPLANTISI



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

ROMA'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK



Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar ve yol haritası Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.