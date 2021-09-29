HDP'li Mithat Sancar'dan CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız!
Son dakika haberleri... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı azalarının pompaladığı sözde 'Kürt sorunu' ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin medya üssü Halk TV'ye konuşan Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj vererek, ''CHP'nin çabası muhalefete eşik atlatma çabasıdır. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya hazırız" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'ye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na mesaj veren Sancar, "CHP'nin çabası muhalefete eşik atlatma çabasıdır. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya hazırız" dedi. Sancar ayrıca, eşiği atlatmak için şu an henüz erken olduğunu da belirtti.
Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde muhatabın HDP olduğunu söylemişti. HDP'den art arda açıklamalar gelmiş, Sezai Temelli, İmralı ve teröristbaşı Öcalan'ı işaret etmişti.
HDP'den gelen son açıklama sonrası İYİ Parti cephesinden nasıl bir yorum geleceği merak konusu.