HDP'nin dinmek bilmeyen CHP aşkı "Mithat Sancar bizi korumak için tek başına basın toplantısı düzenledi"
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP heyetinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaret sonrasında Mithat Sancar'ın tek başına basın toplantısı düzenlemesine ilişkin detayları ilk kez paylaştı. Toplantıyı tek başına düzenleme fikrini HDP'den geldiğini söyleyen Tekin "Mithat Sancar CHP'yi muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi." ifadelerini kullandı.
HDP'den bir heyet şubat ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından kameralar karşısında açıklamalar yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ise daha çnce tüm genel başkan ziyaretlerinde kameralar karşısına geçmesine rağmen, HDP heyeti ile poz vermemesi tartışmaları neden olmuştu.
'CHP'Yİ MUHAFAZA ETME AÇISINDAN TERCİH ETMEDİ'
CHP'li Gürsel Tekin HDP'nin ziyaretindeki "tek basın toplantısı" detayı hakkında açıklamalarda bulundu.
Tekin "Parlamentoda temsil edilen bir siyasi parti ile ilgili direkt sayın genel başkanımı aradım. Sayın genel başkanımız Mithat Bey'in kendisinin istemediğini ifade etti. Sancar'ın 'Hassasiyet içinde' olduğunu söyleyen Tekin, "Maalesef çok saldırı vardı. Mithat Bey çok hassas bir insandır. O dönem çok büyük bir saldırı var. Bu saldırıdan CHP'yi de muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi." ifadelerini kullandı.
HDP'Yİ MEŞRU ORGAN OLARAK GÖREBİLİRİZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kameralar karşısına geçmemesine karşı geçtiğimiz günlerde yaptığı "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz." açıklaması dikkatleri çekmişti.
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