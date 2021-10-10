HDP'nin dinmek bilmeyen CHP aşkı "Mithat Sancar bizi korumak için tek başına basın toplantısı düzenledi"

'CHP'Yİ MUHAFAZA ETME AÇISINDAN TERCİH ETMEDİ'

CHP'li Gürsel Tekin HDP'nin ziyaretindeki "tek basın toplantısı" detayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Tekin "Parlamentoda temsil edilen bir siyasi parti ile ilgili direkt sayın genel başkanımı aradım. Sayın genel başkanımız Mithat Bey'in kendisinin istemediğini ifade etti. Sancar'ın 'Hassasiyet içinde' olduğunu söyleyen Tekin, "Maalesef çok saldırı vardı. Mithat Bey çok hassas bir insandır. O dönem çok büyük bir saldırı var. Bu saldırıdan CHP'yi de muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi." ifadelerini kullandı.