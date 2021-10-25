Ekrem İmamoğlu’nun yüz çevirdiği hizmeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sahiplendi! İşte dev projede son durum

"MEGA KENTİMİZİN RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU 363 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

Halen İstanbul'daki raylı sistemin toplam hat uzunluğu 259,5 kilometre olup, yapımı devam eden projelerimizin tamamlanması ile birlikte, mega kentimizin raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracağız. Ray kaynak töreninde birlikte olduğumuz Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattının yapımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlamıştı. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, toplu konutların ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacak.

"22 MAYIS 2020 TARİHİNDE DEVRALDIĞIMIZ PROJEYİ YÜZDE 72 SEVİYESİNE GETİRDİK"

En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda maalesef 2019 Temmuz'unda devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları bakanlığımız yapmıştı.Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile; Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020 tarihinde devraldığımız projeyi, yüzde 72 seviyesine getirdik.