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Son dakika | Irak'ın kuzeyine flaş operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 25.10.2021 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021
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Son dakika | Irak’ın kuzeyine flaş operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

MSB: 2 PKK’lı öldürüldü MSB: 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

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