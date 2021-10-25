Hastaneden açıklama geldi! Rümeysa Şen kaç saat çalıştı? Rümeysa Şen ölüm sebebi nedir?

Rümeysa Berin Şen (25) Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağ şeritte park halinde duran kamyona arkadan çarpması sonucu vefat etmişti. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı olan Dr. Rümeysa Berin Şen için arkadaşları ve hastane yönetimi bir anma töreni düzenledi. Daha sonra konu hakkında hastane başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz Kadın Doğum Kliniği Asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen'in elim bir kazada hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün hastanemizde çalışma arkadaşımız için bir anma programı düzenledik. Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı.

Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" ifadeleri yer aldı.