Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Maaşları ne kadar?

Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 bekçi alımı başvuruları yılın en çok aranılanları arasında yerini alıyor. 10 bin yeni bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bekçi alımlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde...

BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK?

Bekçi alımı 2021 başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvurular ardından 10 bin bekçinin EGM bünyesinde istihdam edilmesi bekleniyor. Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz yıl 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.