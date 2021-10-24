Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Maaşları ne kadar?
Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için gerekli işlemlerin tamamlanması için bekçi alımı başvuru formu ve şartları açıklandı mı öğrenilmek isteniyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Maaşları ne kadar?
Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 bekçi alımı başvuruları yılın en çok aranılanları arasında yerini alıyor. 10 bin yeni bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bekçi alımlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde...
BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK?
Bekçi alımı 2021 başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvurular ardından 10 bin bekçinin EGM bünyesinde istihdam edilmesi bekleniyor. Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz yıl 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.
BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.
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