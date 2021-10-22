SİHA’lar havalandı! Suriye operasyonu başlıyor mu? SİHA’lar PKK kontrolündeki Kamışlı ve Ayn el Arab semalarında

AĞIR SİLAHLARLA YANIT VERECEĞİZ

''Şu anda bizim bölgede ciddi manada hassas noktalara operasyonlarımız devam ediyor. Kesinlikle taviz vermek yok. Suriye'deki bu süreci devam ettiriyoruz. Şu an itibarıyla da rejim nasıl bir tavır alır onu bilemiyorum ama biz özellikle İdlib'deki bu yaklaşım tarzına karşı gereği neyse onu yapmaya ve bütün ağır silahlarımızla beraber cevabını vermeye devam ediyoruz. Bu işi kendi akışına bırakamayız.''