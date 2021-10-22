SİHA'lar havalandı! Suriye operasyonu başlıyor mu? SİHA'lar PKK kontrolündeki Kamışlı ve Ayn el Arab semalarında
Terör örgütü PKK/PYD'nin Azez'de iki polisi şehit etmesinin ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik operasyon düzenlemesi yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Artık tahammülümüz kalmamıştır, gereken adımları atacağız" ifadelerini kullanırken bu akşam flaş bir gelişme yaşandı. Türk SİHA'ları Fırat’'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde görüldü.
EN AZ 130 SALDIRI DÜZENLENDİ
ABD'den cesaret alan terör örgütü, son iki ayda hem Mehmetçik'e hem Suriye Milli Ordusu ve sivillere en az 130 saldırı düzenledi.
SALDIRILAR NEREDEN YAPILDI?
Bu saldırılar, ABD ve Rusya'nın boşaltma sözü verdiği ancak PKK'nın işgali sürdürdüğü Münbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Halaf'tan geldi.
ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık tahammülümüz kalmamıştır, gereken adımları atacağız" diyerek terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sinyali vermişti.
AĞIR SİLAHLARLA YANIT VERECEĞİZ
''Şu anda bizim bölgede ciddi manada hassas noktalara operasyonlarımız devam ediyor. Kesinlikle taviz vermek yok. Suriye'deki bu süreci devam ettiriyoruz. Şu an itibarıyla da rejim nasıl bir tavır alır onu bilemiyorum ama biz özellikle İdlib'deki bu yaklaşım tarzına karşı gereği neyse onu yapmaya ve bütün ağır silahlarımızla beraber cevabını vermeye devam ediyoruz. Bu işi kendi akışına bırakamayız.''
SİHA'LAR HAVALANDI!
Bu gelişme sonrası Türk SİHA'ları, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde faaliyet gösteriyor.
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