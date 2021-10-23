SMDK Başkanı Salim El-Muslat A Haber’e konuştu: PKK/YPG’nin bölgede bulunması kabul edilemez

Soru: Türkiye'nin tüm çağrı ve uyarılarına rağmen terör örgütü PKK/YPG'ye her türlü desteği sağlamaya devam eden ABD, 2 Türk özel harekât polisinin şehit edilmesi sonrası, saldırıyı kınayarak başsağlığı diledi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: ABD'nin Suriye'de varlığının ana sebebi DEAŞ ile mücadeydi. Lakin bunu tek parti üzerinden yapmaması ve diğer bileşenleri dışlamaması gerekiyordu. Biz bu terör örgütüne desteğin sonlanmasını istiyoruz. ABD'deki tüm toplantılarımızda Washington ve Ankara arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptık. Çünkü biz Türkiye'deki kardeşlerimize güveniyoruz. Lakin rejime, işgalcilere ve terör destekçilerine güvenimiz yoktur.