Millet iradesinden kim neden rahatsız? Kavala çağrısı egemenliğe müdahale mi?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayetler olacak” duyumun var deyip gündemi meşgul ederek hiçbir ispata dayanmadan ortaya attığı iddiasının ardından 10 ülkenin büyükelçileri bir araya gelerek “Osman Kavala serbest bırakılsın” açıklaması yaparak Türk yargısına müdahale etmeye kalkıştı. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu’nun çıkışının altına neler yatıyor? Büyükelçilerin amacı ne? Gündemdeki gelişmeleri A Haber’de ekranlara gelen Erkan Tan ile Sabah Ajansı programına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis değerlendirdi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in açıklamaları:
"10 büyükelçi tarafından Osman Kavala için yapılan çağrı kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve bir hukuk devletidir. 10 büyükelçinin Türkiye'ye parmak sallamaya kalkmaları ve Türkiye'ye hukuk dersi vermeye kalkmaları kabul edilemez bir durumdur. Onlar önce kendilerine bir ders versinler.
Kendi içerlerinde yapmış oldukları haksızlıkları, hukuksuzlukları ve Türkiye'ye karşı yapmış oldukları haksız uygulamaların hesabını vermeleri gerekir. Bu kavga yeni bir kavga değil yüzyıllara dayanan bir kavga. Bunların derdi Anadolu coğrafyasındaki Türk milletinin varlığıyla ilgili.
Kendimize ait olan haklarımızı da kullanmamız için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bunu en güzel örneği de bize ait olan Mavi Vatan'da doğal gaz ve türevlerini çıkarmamıza engel olmaya çalışıyorlar. Suriye'de bir PKK devleti kurmaya çalışarak Türkiye üzerinde tehdit oluşturmaya çalışıyorlar.
Yunanistan'ı silahlandırıp parasını verdiğimiz F-35'leri vermeyerek bizi Anadolu'da sıkıştırmaya kalkışıyorlar. Biz parmak sallamalarını kabul etmeyeceğimiz gibi bunun gereğini de yaparız.
SİYASİ CİNAYET TARTIŞMALARI
Tamamen Türkiye gündemini yanlış yönlendirmek, Türk insanında bir tedirginlik yaratmak ve bunun üzerinden politika üretmeye çalışılan çabalar olarak görüyorum bu durumu Böyle bir duyum olan kişinin nereye müracaat edeceği bellidir.
Her türlü sorunun üstesinden gelecek bir güce sahibiz. Bunu uluorta kamuoyunu endişeye sevk etmek bir çaba olarak görüyorum. Bu çabaların ne milletimize ne de kendi partilerine bir faydası yoktur.
Pandeminin tüm dünyada etkisi sürerken bu hastalığın daha çaresi bulunamamışken ülkemizde de hem ekonomik hem sağlık sorunlarına yol açarken sanki Türkiye'ye özel bir durum yaşanıyormuşçasına bütün olayları pandemiden alıp yönetim sistemine hükümet sistemine bağlamak ne Türkiye'yi okumak ne de dünyayı okuyabilmektir."
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