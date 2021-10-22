Millet iradesinden kim neden rahatsız? Kavala çağrısı egemenliğe müdahale mi?

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in açıklamaları:

"10 büyükelçi tarafından Osman Kavala için yapılan çağrı kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve bir hukuk devletidir. 10 büyükelçinin Türkiye'ye parmak sallamaya kalkmaları ve Türkiye'ye hukuk dersi vermeye kalkmaları kabul edilemez bir durumdur. Onlar önce kendilerine bir ders versinler.