Sağlık Bakanlığı rehberi güncellendi: Öğrenci yurtlarında önlemler gevşetildi

SEMPTOM GÖSTEREN TAKSİCİ ÇALIŞABİLECEK

Rehberdeki diğer değişiklikler şunlar oldu:

Nikâh ve düğünlerde, halı sahalarda ve her türlü toplantı organizasyonunda, temaslı takibinin kolaylıkla yapılması için katılımcı isim ve iletişim bilgilerinde daha önce 14 gün tutulması istenirken, güncellemeyle süre sınırı kaldırıldı. Mevsimlik tarım işçilerinde, çadırlar arası ve kişiler arası sosyal mesafe kuralları devam ettirilirken, kafile içinde vaka çıkması durumunda, tüm grubun 14 gün boyunca bölgeden ayrılmasını yasaklayan madde rehberden çıkarıldı. Rehberde daha önce işletmelerin havalandırılmasında, filtre temizliğinin, üretici firma tarafından önerilen şekilde yapılacağı öngörülüyordu. Güncelleme sonrası işletmelere, filtre temizliğinin düzgün şekilde yapıldığını belgelendirme zorunluluğu getirildi. Daha önce Covid-19 hastası ya da temaslısı olmasa da semptom taşıdığı için çalıştırılmayan taksi, bundan sonra yalnızca kendilerine tanı konulduğu ya da temaslı oldukları durumda işi bırakacak.



