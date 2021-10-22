Osman Kavala için bir çağrı da George Soros'un oğlu Alexander Soros'tan! Serbest bırakılsın
Türkiye'de gerçekleştirilen Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde önemli rol oynayan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için 10 ülkeden gelen 'Kavala serbest bırakılsın' çağrısı geldi. 10 ülkenin yanında yaptığı operasyonlarla tanınan George Soros'un oğlu Alexander Soros'un da Kavala için skandal bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
Türkiye'nin yangın yerine çevirilmek istendiği Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki 10 yabancı ülkeden 'Kavala serbest bırakılsın' şeklinde tehditvari bir açıklama yapıldı.
SERBEST BIRAKILSIN ÇAĞRISI
Açıklama, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.
Yapılan skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."
Yargının kararını hiçe sayıp, 'casusluktan' tutuklu Kavala'nın 'derhal' serbest bırakılmasını isteyen diplomatların tavrı Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere en üst seviyeden tepkiyle karşılandı.
SOROS'UN OĞLU DA KERVANA KATILDI
10 ülkenin yanı sıra ülkelere yaptığı operasyonlarla bilinen spekülatör George Soros'un oğlu Alexander Soros'un da Kavala için skandal bir çağrı yaptığı öğrenildi.
ALEXANDER SOROS: "KAVALA SERBEST BIRAKILSIN"
Büyükelçilerden cesaret alan George Soros'un oğlu Alexander Soros sosyal medya hesabından "Kavala Serbest bırakılsın" paylaşımını yaptı.
Kızıl Soros lakaplı Kavala'yı Türk hayırsever olarak nitelendiren Soros, "İnsan hakları aktivisti Osman Kavala, yaklaşık dört yıldır haksız yere hapsedildi." iddiasında bulundu.
Alexander Soros, Kavala'nın Türkiye yöneticisi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın Başkan Yardımcılığı görevini yapıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: SOROS NE İSE KAVALA DA O
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve çarpıcı mesajlar vermişti.
Erdoğan Kavala ve Soros ile ilgili şunları söyledi:
"Terörün beslendiği odaklar belli. Bunlar zaten terörün beslendiği odaklar. Selahattin Demirtaş da öyle. Daha devam eden davaları var. Kavala hakeza öyle. Fakat Kavala'nın özelliği daha farklı. Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise, Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlara sızmanın, Balkanları sindirmenin gayreti içerisindeler.
Bunlara da tabi fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım. Kosova'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, her yerde buna benzer şeyleri yaparlar. Dolayısıyla bizim bilincimizin altına bunu bir defa yerleştirmemiz lazım. Elhamdülillah, Türkiye olarak biz güçlüyüz ve bize sızamıyorlar. Terörist sayısında ciddi bir düşüş var. Bundan sonra da terörle mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."
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