Osman Kavala için bir çağrı da George Soros’un oğlu Alexander Soros’tan! Serbest bırakılsın

Alexander Soros, Kavala'nın Türkiye yöneticisi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın Başkan Yardımcılığı görevini yapıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: SOROS NE İSE KAVALA DA O

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve çarpıcı mesajlar vermişti.

Erdoğan Kavala ve Soros ile ilgili şunları söyledi:

"Terörün beslendiği odaklar belli. Bunlar zaten terörün beslendiği odaklar. Selahattin Demirtaş da öyle. Daha devam eden davaları var. Kavala hakeza öyle. Fakat Kavala'nın özelliği daha farklı. Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise, Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlara sızmanın, Balkanları sindirmenin gayreti içerisindeler.

Bunlara da tabi fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım. Kosova'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, her yerde buna benzer şeyleri yaparlar. Dolayısıyla bizim bilincimizin altına bunu bir defa yerleştirmemiz lazım. Elhamdülillah, Türkiye olarak biz güçlüyüz ve bize sızamıyorlar. Terörist sayısında ciddi bir düşüş var. Bundan sonra da terörle mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."