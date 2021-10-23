İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 73 bin beş yüz litre ele geçirildi

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince adreslere yapılan baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette toplam 73 bin beş yüz litre kaçak "10 Numara Yağ" ve kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 araç ele geçirildi.