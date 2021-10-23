İsmail Saymaz’ın iddiaları tek tek çürüdü! Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun A Haber’de gerçekleri böyle açıkladı

Meslek yaşantısında birçok olayla karşılaştığını ve birçok tehlikeyi püskürttüğünü ifade eden Salih Altun, "Bitlis'de vali yardımcısı olarak çalıştığım dönemle ilgili üzerime çok gelinmesinin nedeni O dönem valimiz Orhan Öztürk teveccühü ve daha sonra Ahmet Çınar'ın da teveccühü ile FETÖ ile mücadele kurulu kuruldu. Bu komisyonun başkanlığını yaptım. Ayrıca terörle mücadele ve göç ile ilgili bir koordinasyon merkezi kuruldu. Orada da başkanlık yaptım." dedi.

SALİH ALTUN'UN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI:

Tabi bunlar 2014 ve 2015 yılında yaşanıyor ve darbe girişiminden önce yaşanan ve Paralel Yapı'nın direndiği devletin içerisine sızdırmış olduğu kripto unsurlarıyla devleti dize getirmeye çalıştığı yıllarda gerçekten mertçe ve cesurca bu yapıya karşı mücadele ettik.

Bu mücadeleyi verirken Bitlis özeli araştırılacak olursa, dönemin valileri ile de görüşülecek olursa bizim nasıl bir mücadele verdiğimiz ve bu örgüte karşı onun yanında PKK'ya karşı mücadele ettik. Hendek operasyonları sırasında da görevimizi layığıyla yerin getirmeye çalıştık. Dolayısıyla bizim o sırada birçok hasmımız oluştu.